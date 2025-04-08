На Западе выступили с новым предложением по Украине

Профессор Малинен: Трамп должен надавить на Зеленского для ухода из власти

Президент США Дональд Трамп должен надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот ушел с поста главы государства для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети X.

«Скажите Зеленскому, чтобы он капитулировал и ушел в отставку», — призвал исследователь.

При этом Малинен подчеркнул, что у Трампа имеется большой арсенал внешнеполитических инструментов, чтобы склонить Украину к мирному урегулированию конфликта.

Ранее американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик заявил, что Россия «не клюнула» на стратегию США по переговорам вокруг Украины, так как Вашингтон пытается одновременно выступать и посредником, и участником конфликта. Он добавил, что администрация Трампа лишь выдает себя за «посредника» и ее призывы как можно скорее завершить конфликт на Украине являются уловкой.