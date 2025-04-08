Эвакуированная россиянка: Напавшие на Курскую область искали бойцов «Ахмата»

Украинские военные, напавшие на Курскую область, искали бойцов спецназа «Ахмат». Об этом РИА Новости рассказала жительница села Казачья Локня в Суджанском районе.

«Они искали в основном "Ахмат". Они искали даже не сколько военных РФ, они искали именно вот бойцов "Ахмата"», — заявила россиянка.

Ранее сообщалось, что часть жителей Курской области отказываются уезжать из приграничья. Боец спецназа «Ахмат» с позывным Имам рассказал о хитрости, на которую пришлось пойти, чтобы убедить россиян эвакуироваться. По его словам, для того, чтобы убедить жителей покинуть опасную зону, он рискнул привезти сына и дочь отказывающихся эвакуироваться.