Одну российскую набережную признали лучшей в стране

Набережную в городе Покачи в ХМАО признали лучшей в стране

Набережная озера Молодежное в городе Покачи, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), стала одной из лучших в стране. Об этом пишет Telegram-канал стройкомплекса Югры со ссылкой на приказ Минстроя России.

«В Минстрой было подано 396 заявок от 88 субъектов. По результатам конкурсного отбора в федеральный реестр включены 48 лучших проектов из 34 регионов страны, которые были рассмотрены конкурсной комиссией», — говорится в сообщении. Отмечается, что при определении победителя учитывались качество ремонта, социальная значимость и инновационный дизайн.

Так, на набережной установили арт-объект «Великий бубен» со звуковыми эффектами, зону пикников с традиционными орнаментами ханты, чумы-барбекю, детскую площадку, а также всесезонный общественный центр с камином и кофейней. В 2021 году концепция «Теплый берег» была признана победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и была успешно реализована.

Ранее сообщалось, что Благовещенск признали самым комфортным городом среди областных и краевых центров Дальневосточного федерального округа.