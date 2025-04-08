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08:07, 8 апреля 2025Россия

ВСУ перебросили к Олешне Курской области новые подразделения

Украинские войска перебрасывают к Олешне Курской области новые подразделения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что Киев отправляет войска на участок государственной границы в районе населенного пункта Беловоды (Сумская область).

«На сумском направлении ВСУ перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня», — сообщили силовики.

Ранее ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумскую область. Подобные меры украинские военные предпринимают для удержания села Гуево.

В марте ВСУ отправили бойцов «Айдара» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) в российский регион.

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