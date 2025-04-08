Опубликовано видео с триколором из освобожденного Российской армией Гуево

Военнослужащие снялись на видео в освобожденном селе Гуево в Курской области. Ролик опубликован РИА Новости.
На кадрах видно двух солдат, стоящих у церкви, похожей на церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Строение сильно повреждено. Один из бойцов держит в руках российский триколор.
Также на ролике демонстрируется панорама Гуево. На ней видны разрушения жилых и административных построек.
Минобороны официально сообщило об освобождении Гуево 8 апреля. Также была опубликована карта территорий Курской области, остающихся под украинским контролем. Речь идет об узкой полосе в приграничье, разделенной автодорогой на два неравных участка.