Опубликовано видео с триколором из освобожденного Российской армией Гуево

Бойцы ВС РФ снялись на видео с триколором в освобожденном Гуево Курской области

Военнослужащие снялись на видео в освобожденном селе Гуево в Курской области. Ролик опубликован РИА Новости.

На кадрах видно двух солдат, стоящих у церкви, похожей на церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Строение сильно повреждено. Один из бойцов держит в руках российский триколор.

Также на ролике демонстрируется панорама Гуево. На ней видны разрушения жилых и административных построек.

Минобороны официально сообщило об освобождении Гуево 8 апреля. Также была опубликована карта территорий Курской области, остающихся под украинским контролем. Речь идет об узкой полосе в приграничье, разделенной автодорогой на два неравных участка.