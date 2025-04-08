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13:25, 8 апреля 2025Россия

Опубликовано видео с триколором из освобожденного Российской армией Гуево

Бойцы ВС РФ снялись на видео с триколором в освобожденном Гуево Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Военнослужащие снялись на видео в освобожденном селе Гуево в Курской области. Ролик опубликован РИА Новости.

На кадрах видно двух солдат, стоящих у церкви, похожей на церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Строение сильно повреждено. Один из бойцов держит в руках российский триколор.

Также на ролике демонстрируется панорама Гуево. На ней видны разрушения жилых и административных построек.

Минобороны официально сообщило об освобождении Гуево 8 апреля. Также была опубликована карта территорий Курской области, остающихся под украинским контролем. Речь идет об узкой полосе в приграничье, разделенной автодорогой на два неравных участка.

ЖЗЛ
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