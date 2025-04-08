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13:28, 8 апреля 2025Россия

Перебегающую дорогу россиянку зажевало под колеса иномарки

В Петербурге перебегающую дорогу девушку зажевало под колеса иномарки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге перебегающую дорогу на зеленый сигнал светофора девушку зажевало под колеса иномарки. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как россиянка движется по переходу. Когда до конца пути остается несколько метров, девушку сбивает машина. Водитель не замечает пострадавшую и волочит ее по асфальту. Горожанка кричит от боли.

Как утверждает «Mash на Мойке», девушка двигалась на мигающий зеленый на светофоре. Информации о состоянии горожанки не приводилось.

До этого сообщалось, что двое мужчин и девочка-подросток стали жертвами ДТП в Краснодарском крае.

Выжить удалось только 25-летней девушке, находившейся в салоне авто. Пострадавшую россиянку доставили в больницу.

ЖЗЛ
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