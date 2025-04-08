Пленный рассказал об ударах ВСУ по сослуживцам

Пленный сообщил, что ВСУ наносят удары по пытающимся сдаться в плен сослуживцам

Украинский военнопленный рассказал, что операторы FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром наносят удары по своим сослуживцам, если те пытаются сдаться в плен или покинуть позиции. Его слова передает РИА Новости.

«Многие ищут возможность, чтобы сдаться в плен. Там везде наши FPV. Страшно сдаваться, свои же поубивают!» — сообщил солдат.

Он отметил, что военнослужащие ВСУ нередко уходят в самовольное оставление части. Мужчина также добавил, что рад тому, что российские солдаты не убили его во время штурма, а взяли в плен.

Ранее сообщалось о двух бойцах ВСУ, которые приняли решение добровольно сдаться в плен под Часовым Яром, так как не видели перспектив в сопротивлении.