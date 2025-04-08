Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:37, 8 апреля 2025Бывший СССР

Пленный рассказал об ударах ВСУ по сослуживцам

Пленный сообщил, что ВСУ наносят удары по пытающимся сдаться в плен сослуживцам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Украинский военнопленный рассказал, что операторы FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром наносят удары по своим сослуживцам, если те пытаются сдаться в плен или покинуть позиции. Его слова передает РИА Новости.

«Многие ищут возможность, чтобы сдаться в плен. Там везде наши FPV. Страшно сдаваться, свои же поубивают!» — сообщил солдат.

Он отметил, что военнослужащие ВСУ нередко уходят в самовольное оставление части. Мужчина также добавил, что рад тому, что российские солдаты не убили его во время штурма, а взяли в плен.

Ранее сообщалось о двух бойцах ВСУ, которые приняли решение добровольно сдаться в плен под Часовым Яром, так как не видели перспектив в сопротивлении.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях с ВСУ у границы Белгородской области

    Названы имена участников переговоров между Ираном и США

    Военный рассказал о проблемах ВСУ из-за американской техники

    МИД Ирана объявил о переговорах с США после заявления Трампа

    В ЛНР рассказали о ходе боев в Часовом Яре

    Раскрыт способ сохранить сексуальную активность в пожилом возрасте

    Трамп застал чиновников из Ирана врасплох словами о прямых переговорах

    Стало известно об изменении позиции Ирана по прямым переговорам с США

    ВСУ захотели выстроить эшелонированную оборону в Курской области

    В российском поселке мать оставила полугодовалую дочь в сугробе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше