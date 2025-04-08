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09:07, 8 апреля 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал о приказе командования бросать раненых

Украинский пленный рассказал о приказе командования оставлять раненых
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Пасынок рассказал о приказе командования бросать раненых солдат и не оказывать им помощь. Его слова передает РИА Новости.

«Сказали оставить раненых (...) Я, получается, и еще с нами было трое раненых (...) А тех, что не могли нести, тех оставили», — рассказал Пасынок.

По его словам, он не был годен в военной службе из-за астмы, но медкомиссия не обратила внимание на заболевание, а после прохождения учебной части, был направлен в Курскую область.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что операторы FPV-дронов ВСУ под Часовым Яром наносят удары по своим сослуживцам, если те пытаются сдаться в плен или покинуть позиции.

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