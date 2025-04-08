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00:57, 8 апреля 2025Россия

Полис ОСАГО начнут продавать на сутки

Страховщики смогут продавать полис ОСАГО на 24 часа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российские страховые компании получили возможность продавать полис ОСАГО, который будет действовать ровно 24 часа. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, такая возможность была у страховщиков и раньше, однако в ней был один недостаток — срок действия полиса считался по времени смены дат, а не по часам.

«Грубо говоря, приобрел водитель полис в 10 утра. Но действовал он не до 10 утра следующего дня, а до 23:59 этого же дня», — говорится в материале. В результате водитель получал лишь половину услуги, хотя заплатил за сутки. По поручению Центробанка России систему доработали, и теперь полис будет действовать полные сутки.

«То есть приобрел его автовладелец в 15:33, значит страховка действует до 15:33 следующего дня», — поясняет газета.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить деньги на полисе ОСАГО. В частности, полис дешевле для машин с меньшим объемом двигателя. Также сэкономить можно, сделав «открытую страховку» — выгоднее, если автомобилем управляют несколько водителей.

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