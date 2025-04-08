Полис ОСАГО начнут продавать на сутки

Российские страховые компании получили возможность продавать полис ОСАГО, который будет действовать ровно 24 часа. Об этом сообщает «Российская газета».
По данным издания, такая возможность была у страховщиков и раньше, однако в ней был один недостаток — срок действия полиса считался по времени смены дат, а не по часам.
«Грубо говоря, приобрел водитель полис в 10 утра. Но действовал он не до 10 утра следующего дня, а до 23:59 этого же дня», — говорится в материале. В результате водитель получал лишь половину услуги, хотя заплатил за сутки. По поручению Центробанка России систему доработали, и теперь полис будет действовать полные сутки.
«То есть приобрел его автовладелец в 15:33, значит страховка действует до 15:33 следующего дня», — поясняет газета.
Ранее россиянам рассказали, как сэкономить деньги на полисе ОСАГО. В частности, полис дешевле для машин с меньшим объемом двигателя. Также сэкономить можно, сделав «открытую страховку» — выгоднее, если автомобилем управляют несколько водителей.