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15:12, 8 апреля 2025Мир

Полиция Вены начала расследовать десятки случаев осквернения могил

Kurier: Полиция Вены расследует десятки случаев осквернения могил
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Государственное управление уголовной полиции расследует десятки случаев осквернения могил в Вене. На данный момент известно о 60 таких случаях, передает Kurier.

«Способ действий предполагает, что в сериях преступлений замешана одна и та же группа преступников», — заявила пресс-секретарь полиции Джулия Шик.

По словам пресс-секретаря, в каждом из случаев были проведены обширные расследования на месте преступления, в том числе изъяты записи видеонаблюдения, однако получение пригодных для использования доказательств оказалось весьма затруднительным из-за обстоятельств совершения преступления.

Пострадали кладбища в районах Зиммеринг, Флоридсдорф и Донауштадт. Дальнейшее расследование будет проводиться в тесном сотрудничестве с администрацией мест упокоения.

Ранее в столице Болгарии неизвестные вандалы осквернили памятник на братской могиле советских воинов. Преступники изрисовали монумент краской и откололи голову фигуре ребенка, составлявшей композицию памятника.

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