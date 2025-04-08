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11:44, 8 апреля 2025Экономика

Мексика собралась добиться независимости от США в поставках газа

FT: Мексика собирается увеличить добычу газа для сокращения поставок из США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Правительство Мексики собирается наращивать добычу природного газа для снижения критической зависимости в поставках топлива от США. К осознанию необходимости развития собственной отрасли привели последние действия главы Белого дома Дональда Трампа, его непредсказуемая и агрессивная политика, пишет Financial Times.

Ранее власти установили строгие ограничения на добычу сланцевого газа в целях борьбы с глобальным потеплением, но теперь готовы снимать их.

Источники издания в мексиканском руководстве отмечают, что правительство осознало возможность энергетического давления со стороны Вашингтона. Резкое ограничение поставок топлива может стать для США поводом для принуждения к невыгодным сделкам.

Мексика обладает шестыми по величине в мире запасами сланцевого газа и смогла бы обеспечить себя при их разработке. Снятие запретов может занять несколько месяцев, однако бизнес уже выразил готовность к инвестициям в проекты. По данным издания, скорее всего, речь пойдет о государственно-частном партнерстве в финансировании.

Также собственная добыча позволит нарастить доходы бюджета, что необходимо для сокращения дефицита. Как говорится в материале, изменение политики подорвет имидж защитницы окружающей среды, который сложился у президента Мексики Клаудии Шейнбаум, но ее позиция меняется на фоне многочисленных аргументов, представленных бизнесом.

Канада и Мексика стали первыми пострадавшими от идеи Трампа обложить весь мир тарифами. Обе страны не вошли в список, представленный 2 апреля, потому что в отношении них введены специальные пошлины. В частности, для Мексики серьезным ударом стал 25-процентный тариф на автомобили, произведенные за пределами США.

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