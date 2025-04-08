США внедряли вредоносные программные коды в энергосистему России. В кибератаках Вашингтон обвинил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в статье для РИА Новости.
«США открыто включили критически важную инфраструктуру других стран в список законных целей для ударов своих кибервойск, и в течение долгого времени проводили неизбирательные и масштабные кибератаки», — заявил дипломат.
По его словам, среди жертв этих действий американских кибервойск была и российская электроэнергетическая система.
Ранее бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг допустила, что администрация американского президента Дональда Трампа уже могла договориться с Россией о «кибер-разрядке», то есть об отказе от агрессивных кибератак.