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08:07, 8 апреля 2025Мир

Посол Китая обвинил США в кибератаках на энергосистему России

Посол Китая Чжан Ханьхуэй: США внедряли вредоносные коды в энергосистему России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Unsplash

США внедряли вредоносные программные коды в энергосистему России. В кибератаках Вашингтон обвинил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в статье для РИА Новости.

«США открыто включили критически важную инфраструктуру других стран в список законных целей для ударов своих кибервойск, и в течение долгого времени проводили неизбирательные и масштабные кибератаки», — заявил дипломат.

По его словам, среди жертв этих действий американских кибервойск была и российская электроэнергетическая система.

Ранее бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг допустила, что администрация американского президента Дональда Трампа уже могла договориться с Россией о «кибер-разрядке», то есть об отказе от агрессивных кибератак.

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