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21:01, 8 апреля 2025Интернет и СМИ

Продюсер популярных реалити-шоу лишился работы из-за аккаунта на OnlyFans

Продюсер реалити-шоу Патрик Макдональд лишился работы из-за аккаунта на OnlyFans
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: @patrickmcdonald

Американский телепродюсер и сценарист ряда популярных реалити-шоу и сериалов, среди которых «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» и «Одинокие сердца», Патрик Макдональд заявил, что лишился работы из-за аккаунта на платформе по продаже откровенного контента OnlyFans. Об этом сообщил журналист Роб Шутер на своей странице в социальной сети Substack.

Макдональд рассказал, что руководство телевизионной кабельной сети Bravo уволило его после того, как он в августе 2024 года начал публиковать контент на OnlyFans. «Я резко перестал получать сообщения от команд "Беверли-Хиллз" и "Одиноких сердец". Внезапно я оказался за бортом. (...) Я не идиот. Я знал, что существовал риск. Но сейчас 2025 год — у участников шоу есть фан-страницы, так почему же это что-то другое для тех, кто находится за кадром?» — привел слова продюсера журналист.

Также Макдональд отметил, что считает работу в секс-индустрии легальной и гордится ей так же, как и тем, что он сделал для сети Bravo.

Ранее сообщалось, что участница британского ток-шоу This Morning на канале ITV Латиша Джонс сравнила работу в OnlyFans с работой врача. Ее высказывание разгневало зрителей программы.

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