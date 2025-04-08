Раскрыты подробности о судьбе автомобиля Михаила Ефремова после ДТП

RT: Джип Михаила Ефремова после ДТП забрали родные, в базе ГИБДД он не значится

Джип актера Михаила Ефремова марки Jeep Grand Cherokee после ДТП забрали родственники. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным RT, автоюрист Сергей Радько пояснил, что исчезновение VIN-кода автомобиля актера может означать, что он снят с учета. По его словам, для прекращения учета достаточно было подать заявление. Юрист рассказал, что это мог сделать как сам актер, так и его представитель.

По информации канала, сейчас регистрационные номера машины Ефремова принадлежат другому автомобилю — Ford Mustang черного цвета. Его пригнали из Белоруссии летом 2022 года. Он принадлежит жителю Московской области.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов 9 апреля освободится из белгородской колонии.