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13:19, 8 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали неожиданный способ борьбы с аллергией

Иммунолог Манина заявила, что от аллергии помогает физическая активность
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Аллерголог-иммунолог Ирина Манина назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную рекомендацию для борьбы с аллергией. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», она призвала аллергиков заниматься физической активностью.

Гостья программы рассказала, что у нее обнаружили аллергию на березу и несколько продуктов. «Обязательно подключите занятия спортом. Дыхательная гимнастика, йога, лечебная физкультура во всех формах», — посоветовала ей Манина.

Иммунолог объяснила, что физическая активность укрепляет мышцы, отвечающие за дыхание. Специалистка заявила, что это может стать профилактикой бронхиальной астмы, часто встречающейся у аллергиков.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданную опасность антисептиков. По его словам, их частое использование может спровоцировать развитие аллергии.

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