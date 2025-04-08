Россиянам назвали неожиданный способ борьбы с аллергией

Иммунолог Манина заявила, что от аллергии помогает физическая активность

Аллерголог-иммунолог Ирина Манина назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную рекомендацию для борьбы с аллергией. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», она призвала аллергиков заниматься физической активностью.

Гостья программы рассказала, что у нее обнаружили аллергию на березу и несколько продуктов. «Обязательно подключите занятия спортом. Дыхательная гимнастика, йога, лечебная физкультура во всех формах», — посоветовала ей Манина.

Иммунолог объяснила, что физическая активность укрепляет мышцы, отвечающие за дыхание. Специалистка заявила, что это может стать профилактикой бронхиальной астмы, часто встречающейся у аллергиков.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданную опасность антисептиков. По его словам, их частое использование может спровоцировать развитие аллергии.