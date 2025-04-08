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10:26, 8 апреля 2025Забота о себе

Россиянам перечислили причины повышенного риска тромбоза

Флеболог Казанский: У пожилых людей повышен риск проблем с венами
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / freepik

Флеболог «Скандинавского Центра Здоровья» Максим Казанский рассказал, из-за чего могут прогрессировать болезни вен, увеличивающие риск тромбоза. Причины повышенного риска он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что в группе риска находятся беременные женщины и пожилые люди. Также, по его словам, риск тромбоза повышен у людей, чья работа сопряжена с чрезмерными физическими нагрузками и длительным нахождением на ногах, и у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Ухудшить проблемы с венами также могут прием заместительной гормональной терапии, ожирение и заболевания свертывающей системы крови

Максим Казанскийфлеболог

Казанский предупредил, что в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний и степени выраженности варикозной трансформации может развиться тромбоз поверхностных и глубоких вен, который, в свою очередь, может спровоцировать опасную для жизни тромбоэмболию легочной артерии.

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