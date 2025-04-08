Россиянам захотели запретить покупать микродоли в квартирах

В Госдуме хотят ограничить продажу микродолей в квартирах

В Госдуме собираются снова рассмотреть вопрос о противодействии продаже микродолей в жилых помещениях и разрешить продажу и регистрацию только в отдельных комнатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

Обсуждается также введение возможности регистрироваться в жилье только при наличии оформленного права на обособленное помещение.

В России в 2022 году вступил в силу закон, запрещающий собственникам делить имущество на «микродоли» — то есть менее чем на шесть метров на человека. Мера не распространяется в случае наследования и приватизации жилья, а также на недвижимое имущество, приобретенное с использованием средств материнского капитала.

По словам основателя bnMAP.pro Ирины Доброхотовой, на продажу долей приходится в среднем каждое сотое объявление о реализации жилой недвижимости на вторичном рынке (данные на 2022 год). Бывают случаи, при которых собственники «микродоли» могут выжить основного владельца жилья.

Ранее в партии «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести государственный контроль над ценами на жилую недвижимость.

