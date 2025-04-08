Россиянин избил пенсионера и пытавшуюся защитить его дочь

Житель Мурманска избил пожилого мужчину и пытавшуюся защитить его дочь

Житель Мурманска избил пожилого мужчину пытавшуюся защитить его дочь. Об этом сообщает RT. Отмечается, что россиянин также попытался отнять телефон у женщины, которая снимала происходящее на камеру.

В МВД рассказали, что мужчину привлекли к ответственности — на него составили три административных протокола по статье «Побои». Он также получил административный протокол за публичную демонстрацию запрещенной символики.

Помимо этого, в отношении жителя Мурманска возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия», так как он переделал пневматический пистолет в боевой.

Ранее в Златоусте Челябинской области пенсионера с диабетом жестоко избили из-за места на парковке. Утверждается, что конфликт возник из-за того, что пожилой россиянин бросил машину возле дома. Он торопился в квартиру, чтобы сделать укол инсулина. В подъезде на него набросились недовольные соседи.