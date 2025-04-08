Россиянка заплатила полмиллиона рублей за замену счетчика и осталась ни с чем

В Хабаровском крае женщина отдала 500 тысяч аферисту за замену счетчика

В Хабаровском крае женщина заплатила полмиллиона рублей за замену счетчика и осталась ни с чем. Внимание на ситуацию в российском регионе обратила пресс-служба управления МВД России по региону.

Речь идет о 75-летней жительнице Ванинского района. Она рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником энергетической компании. Неизвестный заявил, что ей необходимо заменить счетчик электроэнергии и добавил, что якобы для оформления заявки ей нужно назвать код из СМС. Поверив собеседнику, она выполнила его просьбу, после чего мужчина перестал выходить на связь. Через некоторое время россиянка зашла в приложение банка на своем телефоне и обнаружила, что с ее счета было списано более 500 тысяч рублей, причем деньги были переведены на неизвестные счета.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищут, ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве набирает популярность новая схема мошенничества с москитными сетками. Злоумышленники выманивают у доверчивых граждан деньги под предлогом установки москитных сеток на окна, рассылая сообщения с предложением выполнить работу в домовых и районных чатах.