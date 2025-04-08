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10:43, 8 апреля 2025Силовые структуры

В России появился новый тип «оконных мошенников»

В Москве появилась новая схема мошенничества с москитными сетками
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Елена Орлова / Фотобанк Лори

В России появилась новая схема мошенничества. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, аферисты выманивают у доверчивых россиян деньги под предлогом установки москитных сеток на окна. Действуют «оконные мошенники» в домовых и районных чатах столицы, рассылая сообщения о приеме заказов на установку сеток.

Менеджер объясняет, что для пуска заказа в работу нужна группа покупателей, и люди соглашаются. Цена — 1600 рублей за штуку. Обычно сразу после перевода денег за заказ аферист исчезает и добавляет пользователя в черный список.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с объявлениями на подъездах.

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