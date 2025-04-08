Российские войска нанесли удар по расположению бригады ВСУ в ДНР

ВС России нанесли удар по расположению 71-й бригады ВСУ в Мирном

Российские войска нанесли удар авиабомбами по расположению 71-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мирном Донецкой народной республики (ДНР). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Мирном ВКС (Воздушно-космические силы Вооруженных сил России, — прим. «Ленты.ру») ударили по расположению 71-й отдельной егерской бригады противника», — говорится в публикации.

Отмечается, что благодаря атаке корректируемыми авиабомбами в расположении было уничтожено 20 украинских бойцов.

Ранее появились кадры уничтожения в Сумской области бронетранспортера (БТР) Stryker, переданного США ВСУ. Уточняется, что удар по американскому БТР был нанесен в районе населенного пункта Малая Рыбица.