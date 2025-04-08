Российские войска отбросили ВСУ на границе ДНР и ЛНР

Марочко: Российские войска отбросили ВСУ на сватовско-кременском направлении

Российские войска отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сватовско-кременском направлении у границы Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что подразделения украинской армии были отброшены почти на один километр. По словам отставного военного, к этому привели рывок российских сил западнее Новолюбовки и взятие Катериновки.

Он добавил, что Вооруженные силы России также приблизились к административной границе ДНР и Харьковской области, до которой осталось менее двух километров.

Ранее стало известно, что на юге ДНР была уничтожена группа диверсантов ВСУ. Отмечается, что украинские военные проникли в село Днепроэнергия после его взятия российскими войсками.