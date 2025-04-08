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08:21, 8 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска отбросили ВСУ на границе ДНР и ЛНР

Марочко: Российские войска отбросили ВСУ на сватовско-кременском направлении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сватовско-кременском направлении у границы Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что подразделения украинской армии были отброшены почти на один километр. По словам отставного военного, к этому привели рывок российских сил западнее Новолюбовки и взятие Катериновки.

Он добавил, что Вооруженные силы России также приблизились к административной границе ДНР и Харьковской области, до которой осталось менее двух километров.

Ранее стало известно, что на юге ДНР была уничтожена группа диверсантов ВСУ. Отмечается, что украинские военные проникли в село Днепроэнергия после его взятия российскими войсками.

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