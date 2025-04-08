Российские бойцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на юге ДНР

На юге Донецкой народной республики была уничтожена группа диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил командир разведотделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Кот.

По его словам, диверсионно-разведывательная группа противника зашла в Днепроэнергию после того, как населенный пункт был освобожден. Солдаты ВСУ заняли один из подвалов, расположенный неподалеку от российских бойцов.

«Это все было выявлено. После чего наш командир отделения дал команду зачистить это здание и подвал», — рассказал солдат.

12 марта сообщалось, что населенный пункт Днепроэнергия в ДНР перешел под контроль России. Установить над ним контроль удалось группировке войск «Восток».