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04:04, 8 апреля 2025Россия

Российских водителей предупредили о массовой замене прав с апреля

Юрист Тишаков заявил об истечении льготного срока продления водительских прав
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков заявил, что число желающих получить или обновить водительские права может резко увеличиться с апреля согласно изменениям в законодательстве. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Юрист подчеркнул, что при необходимости водителям следует поспешить, поскольку льготный период автоматического продления действия подлежащих замене прав на три года истекает с 1 апреля. Однако если продление прошло три года назад, документ следует обновить: второй раз льгота уже не действует.

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«Стоит оговориться — речь идет именно о национальных водительских удостоверениях. За рубежом наше продление недействительно, поэтому следует заранее позаботиться о международных правах», — предупредил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России стали реже лишать водителей прав за вождение в нетрезвом виде. В 2024 году без документа остались 237 тысяч граждан — все за вождение в состоянии опьянения. Этот показатель меньше на 27 тысяч по сравнению с предыдущим годом.

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