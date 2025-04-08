Российских водителей предупредили о массовой замене прав с апреля

Юрист Тишаков заявил об истечении льготного срока продления водительских прав

Доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков заявил, что число желающих получить или обновить водительские права может резко увеличиться с апреля согласно изменениям в законодательстве. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Юрист подчеркнул, что при необходимости водителям следует поспешить, поскольку льготный период автоматического продления действия подлежащих замене прав на три года истекает с 1 апреля. Однако если продление прошло три года назад, документ следует обновить: второй раз льгота уже не действует.

«Стоит оговориться — речь идет именно о национальных водительских удостоверениях. За рубежом наше продление недействительно, поэтому следует заранее позаботиться о международных правах», — предупредил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России стали реже лишать водителей прав за вождение в нетрезвом виде. В 2024 году без документа остались 237 тысяч граждан — все за вождение в состоянии опьянения. Этот показатель меньше на 27 тысяч по сравнению с предыдущим годом.