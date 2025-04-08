Российского подростка с инвалидностью раздели догола под угрозой утопления

В Самарской области сверстники раздели догола подростка с инвалидностью

В селе Кинель-Черкассы Самарской области сверстники раздели догола 17-летнего подростка с инвалидностью под угрозой утопления. Об этом стало известно порталу 63.ru.

По сведениям российского издания, травля над юношей длится около года. Молодой человек стал жертвой буллинга после того, как поступил в сельхозтехникум.

В начале марта зачинщик издевательств заставил подростка войти в полынью на реке Большой Кинель и угрожал его утопить. Беспомощный подросток снял брюки и прыгнул в снег, пока обидчик записывал происходящее на видео и смеялся вместе с приятелями.

Инициатор травли уверен, что ему удастся избежать наказания, поскольку у него якобы есть «крыша» в правоохранительных органах.

Известно, что пострадавший юноша потерял старшего брата на спецоперации. Сейчас его мать пытается привлечь внимание общественности к ситуации с издевательствами.

Ранее сообщалось, что в Мечетлинском районе Башкирии подросток жестоко избили школьника-инвалида.