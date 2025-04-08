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07:17, 8 апреля 2025Россия

Сенатор обвинил США в ведении прокси-войны против России

Пушков обвинил США в ведении прокси-войны против России и накачке Киева оружием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США по-прежнему ведут прокси-войну против России, снабжая Украину техникой. Об этом он высказался в интервью aif.ru.

Пушков обвинил США в ведении прокси-войны против России и накачке Киева оружием и назвал эту ситуацию парадоксальной. Он подчеркнул, что вместе с продолжением военных действий идут переговоры об урегулировании кризиса.

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«Переговоры, правда, пока ведутся по ограниченному кругу вопросов, включая безопасность судоходства на Черном море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре», — отметил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл перспективы решения украинского конфликта. По его словам, Вашингтон проводит встречи с Россией и Украиной. Однако он подчеркнул, что находится «не в восторге» от продолжающихся ударов. «Это ужасная вещь, ужасная вещь», — сказал американский лидер.

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