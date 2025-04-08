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16:20, 8 апреля 2025Экономика

Сохранение низких цен на электроэнергию в России назвали важным

Мишустин: РФ должна сохранить низкие цены на электроэнергию
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Одна из самых низких в мире стоимость киловатт-часа является важным преимуществом России, которое нужно сохранять. Соответствующее заявление премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал во вторник на стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетики.

В числе уже принятых в этом направлении решений глава правительства назвал утверждение генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, согласно которой объем вводимого генерирующего оборудования будет вдвое перекрывать выбывающие из эксплуатации электростанции. Также он констатировал, что спрос на электричество в России за последние пять лет растет опережающими темпами, особенно в восточных и южных субъектах.

Кроме того, указал Мишустин, за счет внедрения новых технологий, снижения энергозатрат, расширения энергоемких секторов, а также продолжения электрификации промышленных и бытовых устройств меняется сама структура потребления.

Ранее стало известно, что, согласно пересмотренным почти в половине российских регионов диапазонам потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу для населения, повышающий коэффициент до 1,8 в отопительный сезон затронет граждан, проживающих в негазифицированных домах с электроотоплением. Об этом со ссылкой на исследование Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ писали журналисты. Отмечалось, что в соответствии с постановлением кабмина предельный «льготный» объем потребления составит 3900 киловатт-час в месяц, второй диапазон ограничится 6000 киловатт-час.

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