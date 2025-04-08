Сотрудник охраны госсекретаря США подрался с полицией

Washington Examiner: Сотрудник охраны Рубио подрался с полицейскими в Брюсселе

В Брюсселе 31 марта был задержан старший сотрудник охраны госсекретаря США Марко Рубио после того, как вступил в конфликт с персоналом отеля Amigo и подрался с полицейскими. Об этом сообщает издание Washington Examiner.

«Агент вел себя странно и пришел в ярость, когда персонал отеля отказался открыть бар после обычного времени работы. (...) Затем была вызвана полиция. Агент вступил в стычку с многочисленными полицейскими, что привело к его аресту», — говорится в публикации.

Один из источников издания на условиях анонимности отметил, что охрана Рубио испытывает сильное давления со стороны руководства — им приходится работать по 6-7 дней в неделю. Сообщается, что через неделю после инцидента в этом отеле останавливался уже сам госсекретарь США.

4 апреля в Брюсселе Рубио встретился с министрами иностранных дел стран НАТО. Стороны обсудили введенные США пошлины. Отмечалось, что встреча прошла в товарищеской атмосфере.