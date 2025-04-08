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15:27, 8 апреля 2025Силовые структуры

Спор о новом ухажере между россиянкой и матерью закончился расправой и поджогом

В Сарове россиянка погибла, пытаясь скрыть улики после расправы над матерью
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах расправы в одной из квартир города Саров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в квартире между 34-летней женщиной и ее 55-летней матерью произошел конфликт. Пожилая женщина предъявила дочери претензии, за то, что та жила за ее счет и не устраивалась на работу. Отдельное раздражение вызывал у родительницы и новый ухажер чада. Не выдержав накала беседы, дочь схватила кухонный нож и воткнула его в шею матери, в ходе начавшейся борьбы порезала родительнице руки. Осознав содеянное, решила скрыть преступление с помощью поджога.

Женщина второпях закрыла все окна, пустила через конфорки газ и подожгла помещение. Но план отхода не предусмотрела, поэтому сама надышалась дыма и газа и потеряла сознание. Соседи вызвали медиков и пожарных, но спасти женщин не удалось.

Ранее в Москве разозлившийся на друга россиянин учинил над ним жестокую расправу и получил срок.

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