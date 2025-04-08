Американская торговая палата на Тайване попросила освободить остров от пошлин

Власти США попросили освободить Тайвань от импортных пошлин в 32 процента, которые ввел президент страны Дональд Трамп. С таким призывом обратилась Американская торговая палата.

Объявляя о тарифах для островного государства, Трамп назвал пошлины «декларацией экономической независимости» США, которая поможет направить на выплату государственного долга триллионы и триллионы долларов. Однако председатель торговой палаты Дэн Сильвер напомнил властям страны о важности свободной и честной торговли и призвал урегулировать вопрос тарифов «до минимально возможного уровня».

«Американская торговая палата на Тайване выражает свою серьезную озабоченность относительно пошлин, недавно введенных против Тайваня. Мы призываем многочисленных друзей Тайваня в конгрессе и во всем Вашингтоне, включая президента Трампа и членов его администрации, освободить Тайвань от торговых мер, которые могут поставить под угрозу стабильность и доверие, лежащие в основе отношений США и Тайваня», — отмечают в ведомстве.

В палате заявили, что островное государство многие годы работало над устранением торгового дисбаланса с Соединенными Штатами. Новые тарифы игнорируют как причины этого дисбаланса и вклад Тайваня в двустороннее экономическое партнерство.

Китай тем временем в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 50-процентные пошлины против КНР решил «биться до конца». Введение Вашингтоном пошлин — «типичная практика одностороннего запугивания», и Китай примет контрмеры для защиты своих прав и интересов, подчеркнули власти.