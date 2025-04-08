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16:18, 8 апреля 2025Силовые структуры

Сына начальницы регионального управления ПФР поймали в Москве с кокаином

В Москве росгвардейцы задержали сына начальницы управления ПФР Ставрополья
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве росгвардейцы задержали сына начальницы управления Пенсионного фонда России (ПФР) Ставропольского края с кокаином. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, задержанный прилетел в Москву из Новокузнецка и сразу отправился в парк на улице Земляной вал за закладкой. Его заметили силовики, тогда молодой человек начал убегать и бросил запрещенные вещества на землю, однако было уже поздно.

В результате сын главы регионального управления ПФР задержан, а пакетик с запрещенными веществами найден. Экспертиза показала, что в закладке было 2,65 грамма кокаина. Задержанный утверждает, что купил наркотик для себя, а не для продажи, однако дело все равно возбудили.

Ранее в Петербурге полицейские поймали 60-летнего пенсионера, занимавшегося распространением наркотиков.

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