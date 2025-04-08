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08:29, 8 апреля 2025Мир

Трамп застал чиновников из Ирана врасплох словами о прямых переговорах

WP: Заявление Трампа о прямых переговорах застало иранских чиновников врасплох
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о прямых переговорах застало иранских чиновников врасплох. О «деликатной дипломатической проблеме» сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в течение многих лет ограниченный диалог между Вашингтоном и Тегераном осуществлялся через посредников, передававших сообщения между двумя сторонами.

Кроме того, американский лидер не привел никаких конкретных подробностей о проходящих переговорах. При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что «непрямые переговоры на высоком уровне» пройдут 12 апреля в Омане.

«Либо вы верите иранцам, либо верите президенту Трампу», — подчеркнул высокопоставленный чиновник Белого дома.

Ранее Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что США и Иран ведут прямые переговоры о ядерной программе Тегерана. Он добавил, что переговоры с представителями Ирана состоятся 12 апреля.

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