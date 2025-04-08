Цена премиальной российской нефти упала ниже потолка G7 в 60$

Российская премиальная нефть ESPO (ВСТО) стала стоить меньше 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Утверждается, что стоимость марки снизилась до 55,92 доллара за баррель. За день до этого она стоила 61,27 доллара за баррель.

Теперь котировка марки ESPO находится ниже «потолка цен» на российскую нефть, установленную странами «Большой семерки» (G7) в конце 2022 года. При этом ESPO, как и нефть Urals, теперь находится и ниже базовой цены, заложенной в бюджет России на 2025 год (69,7 доллара за баррель).

Ранее главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич объяснил обрушение цен на нефть. По его словам, это связано с царящими в настоящее время на глобальном энергетическом рынке паническими настроениями из-за масштабных пошлин властей США.