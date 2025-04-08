Пленные заявили об острой нехватке боеприпасов у ВСУ под Часовым Яром

Сдавшиеся в плен в районе населенного пункта Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР) военнослужащие 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что под Часовым Яром украинские войска испытывают острую нехватку боеприпасов и личного состава. Их слова приводит РИА Новости.

Военнопленный сообщил, что украинские солдаты решили добровольно сложить оружие для спасения своей жизни.

«Мы сдались сами, у нас там ситуация такая, что нет уже оружия и боекомплекта. Люди уже закончились, и мы решили сдаться», — отметил пленный штурмовик.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР. По его словам, ВСУ безуспешно пытаются удержать продвижение российских подразделений