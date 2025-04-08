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14:33, 8 апреля 2025Наука и техника

Ученые начали подготовку к раскопкам Ноева ковчега

Daily Mail: Ноев ковчег может скрываться в холме Дурупынар
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
Холм Дурупынар

Холм Дурупынар. Фото: Kasbah / Shutterstock / Fotodom

Группа исследователей объявила о начале подготовки к раскопкам необычного образования в Турции, которое может оказаться Ноевым ковчегом. Речь идет о 165-метровом холме Дурупынар, расположенном всего в 30 километрах к югу от горы Арарат — именно туда, по Библии, пристало судно после Великого потопа. Об этом сообщает Daily Mail.

Форма образования напоминает лодку, а недавние исследования показали, что под поверхностью могут скрываться прямоугольные структуры. Команда проекта Noah’s Ark Scans провела радиолокационное сканирование и взяла образцы почвы, в которых зафиксировали высокое содержание органики и калия — признаки гниения древесины.

Кроме того, трава внутри «лодки» осенью желтеет быстрее, чем снаружи, что может указывать на наличие построек под землей. Анализ породы показал следы морских отложений и микроскопических морских организмов, возраст которых оценивается в 3500-5000 лет — в пределах предполагаемого времени библейского потопа.

Ученые подчеркивают: все-таки пока доказательств недостаточно, и непосредственные раскопки начнутся только после серии дополнительных тестов.

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