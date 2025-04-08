В России выросло число краж автомобилей для разбора на запчасти

«Известия»: С начала года число угонов для разборки на запчасти выросло на 70 %

С начала года в России наблюдается резкий рост числа автоугонов. По сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года оно увеличилось на 70 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Страхового дома ВСК.

Самым угоняемым видом автотранспорта стали грузовики (54 процента), а среди легковых автомобилей лидерство досталось китайским Chery и Haval. В «АльфаСтраховании» подтвердили рост интереса преступников к китайским брендам, но самыми угоняемыми назвали корейские бренды Hyundai и Kia, а также отечественные автомобили Lada.

Руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию «Абсолют Страхования» Юлия Федотова связала увеличение числа краж с дефицитом автозапчастей на рынке. Как правило, преступники выбирают именно те марки, у которых высок спрос на запчасти.

С ней согласна гендиректор Frank Auto Ирина Франк, указавшая, что рост популярности у преступников китайских машин возник именно в связи с логистическими сбоями при доставке деталей из КНР. Нередко для ремонта официальные комплектующие могут идти месяцами, поэтому владельцы соглашаются купить детали с разобранных машин.

По ее словам, проблемы с запчастями начали появляться еще в 2022 году, но теперь они обостряются. Дилеры распродали остатки оригинальных комплектующих, а преступники изучили рынок и подстроились к заказным кражам под нужды автосервисов. Интересом пользуются грузовики FAW и Shacman, которые активно используют в логистике и сельском хозяйстве. В частности, особенно велик спрос на двигатели и коробки передач.

Главным каналом сбыта стали серые станции техобслуживания и онлайн-платформы, где не требуются документы. Нередко запчасти везут в регионы с сильным дефицитом, например, в Дагестан или Кабардино-Балкарию.

Директор департамента розничного автострахования «Зетта Страхование» Елена Хахулина предположила, что тенденция будет нарастать, потому что дефицит запчастей не ослабевает, а цены на них становятся выше.

Ранее директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов рассказал, что в 2024 году самыми угоняемыми автомобилями в России стали Hyundai и Chery.