В Аргентине выпустили почти всех россиян по делу о торговле людьми

TN: В Аргентине выпустили почти всех россиян по делу о торговле людьми

Суд Аргентины распорядился выпустить из-под стражи всех россиян, кроме организатора секты «Ашрам Шамбала» Константина Руднева, по делу о торговле людьми. Об этом сообщил телеканал TN.

«Освобождены [из-под стражи] все россияне, кроме Руднева. Им запрещено год покидать страну», — говорится в сообщении.

Теперь отпущенные россияне каждые семь дней должны отмечаться в полиции. Им запрещено приближаться к предполагаемой жертве и ее ребенку.

Ранее в Аргентине правоохранители задержали основателя запрещенной в России тоталитарной секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева. На Руднева и его секту обратили внимание после того, как в местную больницу в сопровождении двух женщин обратилась беременная несовершеннолетняя россиянка. На теле девушки были следы насилия, и ей не разрешали говорить. По делу задержаны еще 12 человек. Они подозреваются в причастности к торговле людьми.