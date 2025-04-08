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21:15, 7 апреля 2025Бывший СССР

В ДНР сожгли построенные одним из богатейших украинцев бункеры

Бойцы РФ в ДНР сожгли бункеры, построенные олигархом Ахметовым
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Перед тем как освободить Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР), бойцы Российской армии сожгли бункеры Вооруженных сил Украины, создание которых финансировал олигарх, один из богатейших украинцев Ринат Ахметов. Об этом сообщил офицер 114-й бригады 51-й армии с позывным Харам, его цитирует РИА Новости.

«Они уже были подготовленные заранее, там было видно, что не год даже, уже где-то около пары лет они стоят. Коммуникации приготовленные, все выкопано заранее», — сообщил военнослужащий. Он добавил, что в одном из таких бункеров российскими войсками были уничтожены португальские наемники.

По словам Харама, бойцы РФ на подходах к Андреевке впервые столкнулись с такими бункерами. Только в этом районе их было обнаружено более десяти.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бункер украинского президента Владимира Зеленского может находиться на глубине около 40 метров. Он отмечал, что такое сооружение, вероятно, не защитит от удара ракетами «Кинжал» и «Орешник».

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