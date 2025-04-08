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14:35, 8 апреля 2025Россия

В Госдуме заявили о возможности освободить от призыва добровольцев из приграничья

Картаполов: Добровольцев из приграничья освободят от призыва с одним условием
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

От службы по призыву могут освободить добровольцев из приграничья, Курской и Белгородской областей, а также выполняющих задачи «в составе добровольческих формирований в зоне специальной военной операции (СВО)» с одним условием. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит RTVI.

Депутат отметил, что подобный сценарий возможен, если граждане пробыли в добровольческих формированиях не менее полугода. Картаполов пояснил, что уже подготовлены поправки, которые планируется рассмотреть на ближайшем заседании нижней палаты парламента.

По информации депутата, сохраняется и то, что решение действия призывной комиссии действует год. При этом есть и дополнения по призывной службе, поделился Картаполов.

«Если у призывника изменились обстоятельства, то он имеет полное право прийти, заявить о них в военном комиссариате, и в этом случае решение будет пересматриваться, решение о призыве будет принимать уже призывная комиссия субъекта Российской Федерации», — подчеркнул он.

Ранее президент России распорядился провести самый масштабный за 14 лет призыв в армию.

Начавшаяся в апреле кампания продлится до 15 июля. В рамках нее на службу в армию должны призвать 160 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

ЖЗЛ
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