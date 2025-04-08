Посол Чжан Ханьхуэй: США является самой большой хакерской империей в мире

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй назвал США самой большой хакерской империей в мире. В беседе с РИА Новости он напомнил, что Соединенные Штаты стали первой страной, создавшей Киберкомандование.

«США в последние годы активно проводят масштабную стратегию киберсдерживания, становятся главным двигателем милитаризации киберпространства», — убежден чиновник. Он добавил, что Вашингтон на протяжении долгого времени тайно готовил хакерские организации для проникновения в сети других стран.

Кроме того, по словам Чжан Ханьхуэйя, американские кибервойска регулярно проводят «неизбирательные и масштабные» кибератаки. Он подчеркнул, что Вашингтон использует специальные инструменты, с помощью которых можно обмануть систему анализа источников атак и переложить ответственность за них на другие государства.

Ранее Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай является партнером России и хочет усилить стратегическую координацию с ней.