Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:53, 8 апреля 2025Мир

В Китае назвали США самой большой хакерской империей

Посол Чжан Ханьхуэй: США является самой большой хакерской империей в мире
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй назвал США самой большой хакерской империей в мире. В беседе с РИА Новости он напомнил, что Соединенные Штаты стали первой страной, создавшей Киберкомандование.

«США в последние годы активно проводят масштабную стратегию киберсдерживания, становятся главным двигателем милитаризации киберпространства», — убежден чиновник. Он добавил, что Вашингтон на протяжении долгого времени тайно готовил хакерские организации для проникновения в сети других стран.

Кроме того, по словам Чжан Ханьхуэйя, американские кибервойска регулярно проводят «неизбирательные и масштабные» кибератаки. Он подчеркнул, что Вашингтон использует специальные инструменты, с помощью которых можно обмануть систему анализа источников атак и переложить ответственность за них на другие государства.

Ранее Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай является партнером России и хочет усилить стратегическую координацию с ней.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский боец восемь месяцев провел в плену под Львовом

    Российских водителей предупредили о массовой замене прав с апреля

    Раскрыты условия для возобновления диалога России и США по контролю над вооружениями

    Депутат Рады рассказал о прямом сигнале США Зеленскому

    В Аргентине выпустили почти всех россиян по делу о торговле людьми

    В Эстонии задумали дать армии и флоту право топить подозрительные суда

    Соцфонд назвал три условия для назначения пенсии

    Мужчина расправился с бывшей девушкой и выбросил чемодан с ее останками в овраг

    Трамп объявил о прямых переговорах США с Ираном

    Солдаты ВСУ признались в нежелании воевать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше