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13:10, 3 января 2025Мир

Посол Китая раскрыл планы на отношения с Россией

Посол Чжан Ханьхуэй: Китай хочет усилить стратегическую координацию с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Китай хочет усилить стратегическую координацию с Россией, так как обе страны поддерживают друг друга в вопросах суверенитета и отстаивания собственных интересов. Об этом написал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в статье для РИА Новости.

«Китайская сторона высоко ценит позицию России и твердо поддерживает усилия России по обеспечению национальной безопасности, стабильности, развития, процветания, суверенитета и территориальной целостности», — отметил дипломат.

Чжан Ханьхуэй также подчеркнул, что благодаря усилиям президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина отношения Москвы и Пекина переживают лучший этап за всю историю. Он также напомнил, что страны объединяют общие даты, включая 80-летие окончания Великой Отечественной войны.

Ранее Си Цзиньпин рассказал о готовности вместе с Путиным укреплять отношения между Китаем и Российской Федерацией. В поздравительном новогоднем послании российскому лидеру председатель КНР добавил, что в условиях ускоряющихся глобальных изменений и нестабильности международной обстановки Россия и Китай всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон.

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