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12:39, 8 апреля 2025Мир

В Кремле высказались о переговорах США и Ирана по ядерной программе

Песков: Россия поддерживает прямые переговоры США и Ирана по ядерной программе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Россия поддерживает прямые переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безусловно, потому что мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер», — так представитель Кремля ответил на вопрос, поддержит ли Москва прямые иранско-американские переговоры.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что прямые переговоры о ядерной программе Тегерана с представителями Ирана пройдут в субботу, 12 апреля.

Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи уточнил, что в Омане 12 апреля пройдут непрямые переговоры между представителями Ирана и США.

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