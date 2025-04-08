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12:44, 8 апреля 2025Мир

В Кремле раскрыли подробности о следующих контактах России и США

Песков: Следующие контакты России и США пройдут по линии МИД РФ
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Следующие контакты представителей России и США пройдут по линии Министерства иностранных дел (МИД) РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это будет с участием с нашей стороны — это будет по линии Министерства иностранных дел», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков также призвал ожидать по этому поводу информацию от российского внешнеполитического ведомства. Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос об уровне, на котором будут проведены предстоящие переговоры.

Ранее Песков заявил, что Россия поддерживает прямые переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе.

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