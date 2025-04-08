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20:01, 8 апреля 2025Экономика

В Москве распустится «язык дьявола»

В московском ботаническом саду зацветет «Аморфофаллус коньяк»
Мария Черкасова

Фото: R. Koenig / blickwinkel / Globallookpress.com

«Аморфофаллус коньяк», или «язык дьявола», зацветет в оранжерее Аптекарского огорода МГУ ориентировочно в среду, 9 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале ботанического сада.

«Час "Великой вони" близок! Уже сейчас в Субтропической оранжерее нашего ботанического сада повисают первые "ароматные" нотки… А это значит, что Аморфофаллус коньяк вот-вот распустится!» — заявили в пресс-службе сада.

Цветок обладает сильным запахом гниющего мяса, чтобы привлекать опылителей, и цветет недолго. При этом точная дата начала цветения неизвестна, уточнили специалисты.

Ранее в московском Аптекарском огороде впервые расцвел зловонный «мясной цветок», или симплокарпус зловонный (Symplocarpus foetidus). Растение получило такое название из-за запаха протухшего мяса, привлекающего мух. Обманутые запахом, они пытаются отложить яйца на цветке и тем самым опыляют его. Кроме того, поделились информацией представители ботсада, соцветие «мясного цветка» вырабатывает тепло, выполняя роль «печки» для опылителей в прохладные дни.

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