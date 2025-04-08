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11:07, 8 апреля 2025Спорт

В НХЛ оценили возможности Овечкина забить тысячу голов

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли заявил, что Овечкин может забить тысячу голов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил возможности нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забросить одну тысячу шайб в лиге. Его слова приводит «Чемпионат».

Дэйли заявил, что хоккеист способен забить тысячу голов, если не завершит карьеру. По его мнению, все зависит от 39-летнего Овечкина.

Ранее Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Предыдущий рекордсмен Уэйн Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

После этого НХЛ сделала прогноз на срок, когда рекорд Овечкина будет побит. В лиге посчитали, что это может случиться в сезоне-2034/2035.

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