В Раде обвинили Зеленского в попытках переложить вину за неудачи на военных

Депутат Рады Бондарь: Зеленский выбирает козлами отпущения военных

Президент Украины Владимир Зеленский в случае неудач выбирает козлами отпущения военных, которые его критикуют. В попытках переложить вину за собственные поражения на других украинского лидера обвинил депутат Верховной Рады Михаил Бондарь, передает в Telegram пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Зеленский давно стал назначать себе козлов отпущения, и это для него военные. Он же такой хороший, красивый, делает все правильно, а вот все неудачи требуется на кого-то свалить», — заявил парламентарий.

Он добавил, что в этой ситуации Государственное бюро расследований всегда готово выполнять политический заказ офиса президента Украины и возбуждать дела против неугодных Зеленскому генералов.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в терроризме. По его словам, украинский лидер превратил страну в террористическое государство, узурпировал власть и разрушил государственные институты.