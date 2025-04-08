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16:47, 8 апреля 2025Экономика

В расчетах Трампа о пошлинах нашли грубые ошибки

NYT: Установленные США тарифы на импорт должны быть в четыре раза меньше
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / File Photo

Торговое представительство США допустило ряд крупных и грубых ошибок в своих расчетах, посвященных размеру пошлин на импортные товары. Об этом заявил экономист Брент Нейман на страницах издания The New York Times.

Нейман обнаружил, что власти США ссылаются на его исследование, пытаясь обосновать необходимость высоких пошлин, однако делают это в корне неверно. Во-первых, взаимные тарифы должны отражать то, как другие страны относятся к США. Однако иностранные тарифы на американские товары и близко не приближаются к этим уровням. Во-вторых, даже если согласиться с доводами администрации Трампа, то тарифы США должны быть вчетверо меньше тех, к которым прибегнул Белый дом.

Наконец, третья ошибка заключается в том, что тарифы будто бы должны устранить торговый дефицит с партнерами США. Однако торговый дисбаланс между двумя странами, как отметил Нейман, может возникнуть по многим причинам, которые не имеют ничего общего с протекционизмом. Например, жители США тратят на одежду, произведенную в Шри-Ланке, больше, чем шриланкийцы на американские фармацевтические препараты и газовые турбины. Эта закономерность отражает различия в природных ресурсах, сравнительных преимуществах и уровнях развития, но вовсе не недобросовестную конкуренцию.

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Нейман предупредил, что взаимные пошлины будут иметь огромные последствия для работников, фирм, потребителей и фондовых рынков по всему миру. Но команда Трампа предлагает шокирующе мало подробностей, пытаясь обосновать свою тарифную политику.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пошлины будут ослабевать по мере создания в стране новых производственных мощностей.

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