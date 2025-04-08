В России изменят правила охоты на трех животных

Минприроды России изменит правила охоты на вальдшнепов, бобров и ондатр

Минприроды России захотело изменить правила охоты на вальдшнепов, бобров и ондатр. Соответствующие поправки министерство предложило внести в действующие правила охоты, законопроект опубликован на федеральном портале общественных обсуждений законопроектов. На документ обратил внимание «Коммерсантъ».

Изменения коснутся сроков разрешенного отстрела животных. На вальдшнепа охота сможет идти в течение 16 дней вместо нынешних 10. Увеличение сроков охоты связано с тем, что рост популяции этих птиц вырос. При этом правило, что в весенний период можно охотиться только на самцов вальдшнепа, сохраняется.

Что касается бобров и ондатр, то срок охоты на них предлагают увеличить на месяц, до 31 марта, из-за роста их численности. Из данных государственного охотхозяйственного реестра следует, что в период с 2015 по 2023 год численность бобров увеличилась на шесть тысяч, ондатр — на 39 тысяч.

В течение марта, как следует из поправок, охота на этих животных будет разрешена только с помощью самоловов. Использование огнестрельных охотничьих ружей не допускается. Обсуждение соответствующих поправок продлится до 21 апреля.

Ранее сообщалось, что в России предложили внести изменения в правила охоты, чтобы запретить использовать собак и тепловизоры. Тепловизоры, как указывалось, существенно облегчают работу браконьерам и приводят к истощению животных ресурсов. Кроме того, в ночное время службам контроля и надзора достаточно сложно выявлять таких людей.