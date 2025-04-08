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15:09, 8 апреля 2025Экономика

В России начали выращивать орхидеи в промышленных масштабах

В Ярославле запустили первое в России промышленное производство орхидей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Kostiantyn Vierkieiev / Unsplash

В России начали выращивать орхидеи в промышленных масштабах. Первое в стране производство цветов полного цикла запустила в Ярославле группа компаний «Горкунов», передает корреспондент «Ленты.ру».

Растения высаживают на базе тепличного комбината «Ярославский» — его площадь достигает восьми гектаров. «Горкунов» планирует выпускать до 2,5 миллиона орхидей в год и импортозаместить до 50 процентов таких цветов на российском рынке в 2025 году.

В компании подчеркнули, что, в отличие от других российских производителей, совсем не зависят от импортных семян и другого посадочного материала. Ростки создают в собственных лабораториях, а за развитием растений тщательно следят на всех этапах — специалисты создают благоприятный микроклимат, контролируют освещение, систему полива и внесение удобрений. Такие орхидеи защищены от вредителей и болезней, в отличие от привозных. Помимо этого, цветы не обрабатывают химикатами.

Процесс выращивания с нуля занимает 2,5 года, зато цветы российского происхождения можно быстрее вывести в продажу. Так, импортные орхидеи могут быть в пути до месяца, а высаженные в российских теплицах дойдут до покупателя за семь дней. К тому же они дешевле и дольше останутся свежими.

Сейчас 98 процентов срезанных и горшечных орхидей привозят в страну из-за рубежа. На фоне санкций в последние годы импортировать цветы стало сложнее и дороже. Так, средняя розничная цена самой популярной разновидности орхидей фаленопсис достигает 2085 рублей. Благодаря «Горкунову» она может снизится почти в два раза — до 1200 рублей.

Первые орхидеи российского производства поступят в продажу летом 2025 года, рассказали в компании. Они появятся в крупных розничных сетях, онлайн-магазинах и фирменных торговых точках. Помимо этого, «Горкунов» собирается работать и на экспорт — уже налажено сотрудничество с Белоруссией и запланирован выход на рынок в других странах СНГ.

Ранее стало известно, что импорт казахстанских цветов в Россию увеличился в 50 раз и достиг 28 тысяч тонн. Постсоветская страна почти догнала Нидерланды по масштабам продажи декоративных растений.

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