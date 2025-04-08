В России предложили выпустить монету с «Орешником»

Депутат Гусев предложил ЦБ выпустить монету с ракетным комплексом «Орешник»

Перед 80-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от нацизма Центральному Банку России предложили выпустить памятную монету с ракетным комплексом «Орешник». Соответствующее предложение направил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, его цитирует РИА Новости.

Как заявил депутат, монета с «Орешником» не просто станет символом памяти, но и отразит преемственность поколений в области обороны страны. Выпуск такой монеты позитивно сказывается на популяризации достижений в области военной техники и может повысить интерес граждан к военно-техническому прогрессу.

«Память о войне — это не только история, но и наш сегодняшний щит. "Орешник" на монете станет символом того, как традиции защиты Родины живут в новых технологиях. Это как мост между героями прошлого и инженерами будущего. Такой шаг повысит интерес граждан к оборонной отрасли и укрепит патриотические ценности. Когда человек держит в руках такую монету, он видит — наша сила в единстве эпох», — пояснил Гусев.

Также в России захотели выпускать юбилейные монеты с изображением политика Владимира Жириновского. Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили начеканить их в связи с 35-летием деятельности политической партии, а также 80-летием со дня рождения основателя ЛДПР. Зампред Банка России Сергей Белов напомнил об определенных ограничениях для ЦБ изображений и имен россиян при выпуске монет и запросил фотографии Жириновского с предоставлением согласия его детей и жены на использование имени и изображения политика.