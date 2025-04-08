Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:21, 8 апреля 2025Экономика

В России предложили выпустить монету с «Орешником»

Депутат Гусев предложил ЦБ выпустить монету с ракетным комплексом «Орешник»
Вячеслав Агапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Перед 80-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от нацизма Центральному Банку России предложили выпустить памятную монету с ракетным комплексом «Орешник». Соответствующее предложение направил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, его цитирует РИА Новости.

Как заявил депутат, монета с «Орешником» не просто станет символом памяти, но и отразит преемственность поколений в области обороны страны. Выпуск такой монеты позитивно сказывается на популяризации достижений в области военной техники и может повысить интерес граждан к военно-техническому прогрессу.

«Память о войне — это не только история, но и наш сегодняшний щит. "Орешник" на монете станет символом того, как традиции защиты Родины живут в новых технологиях. Это как мост между героями прошлого и инженерами будущего. Такой шаг повысит интерес граждан к оборонной отрасли и укрепит патриотические ценности. Когда человек держит в руках такую монету, он видит — наша сила в единстве эпох», — пояснил Гусев.

Также в России захотели выпускать юбилейные монеты с изображением политика Владимира Жириновского. Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили начеканить их в связи с 35-летием деятельности политической партии, а также 80-летием со дня рождения основателя ЛДПР. Зампред Банка России Сергей Белов напомнил об определенных ограничениях для ЦБ изображений и имен россиян при выпуске монет и запросил фотографии Жириновского с предоставлением согласия его детей и жены на использование имени и изображения политика.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский военкор сообщил о «жесткой борьбе» с ВСУ в Курской области

    Мирные переговоры по Украине оказались под угрозой из-за позиции Европы

    ФСИН прокомментировала информацию о проводах Михаила Ефремова в колонии

    Двое детей заживо сгорели в российской пятиэтажке

    Дикий зверь попал на видео в российском заповеднике во время «разговора по телефону»

    Состояние Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов

    Медведев заявил о наивысшей степени угрозы ядерного конфликта

    В Москве резко вырос объем ультрапремиального жилья

    В Госдуме помогли участнику СВО избавиться от лишающего его денег статуса

    Superjet с российскими двигателями ПД-8 превысил высоту 11 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше